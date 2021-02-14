موقف المعاهد الأزهرية من قرارات الحكومة الجديدة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

أكد الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أن امتحانات المعاهد ستسير على غرار ما سيتم في مدارس التربية والتعليم في أغلبها.





وقال عباس، لصدى البلد، إنه سيتم إصدار التفاصيل الكاملة لسير الامتحانات في المعاهد الأزهرية للطلاب وأولياء الامور غدا الإثنين، بعد العرض على فضيلة الإمام الاكبر ووكيل الأزهر، منوها أن المعاهد على أتم استعداد لأي قرارات ستصدر من قيادات الازهر بشأن العملية التعليمية.





وأضاف، أن الأزهر سيكون له بعض القرارات في آلية استكمال الدراسة وعقد الامتحانات وفقا للإمكانيات المتاحة في المعاهد الأزهرية، منوها أنه سيكون هناك اتفاق بشأن المواعيد المقررة في مدارس التربية والتعليم، وسيتم توضيح كل هذا في بيان تفصيلي غدا.





الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية