موقف المعاهد الأزهرية من قرارات الحكومة الجديدة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

أكد الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أن امتحانات المعاهد ستسير على غرار ما سيتم في مدارس التربية والتعليم في أغلبها.
وقال عباس، لصدى البلد، إنه سيتم إصدار التفاصيل الكاملة لسير الامتحانات في المعاهد الأزهرية للطلاب وأولياء الامور غدا الإثنين، بعد العرض على فضيلة الإمام الاكبر ووكيل الأزهر، منوها أن المعاهد على أتم استعداد لأي قرارات ستصدر من قيادات الازهر بشأن العملية التعليمية.
وأضاف، أن الأزهر سيكون له بعض القرارات في آلية استكمال الدراسة وعقد الامتحانات وفقا للإمكانيات المتاحة في المعاهد الأزهرية، منوها أنه سيكون هناك اتفاق بشأن المواعيد المقررة في مدارس التربية والتعليم، وسيتم توضيح كل هذا في بيان تفصيلي غدا.
الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفكرة من دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادة الإعدادية هو محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس، بحيث يتواجدون في المدارس مرة واحدة، مؤكدا أنه لن تتم الاستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام، أو تأجيلها للعام المقبل دون أزمة، فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور، فالدولة هدفها مصلحة الطلاب.
وأوضح أن الطلاب من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي يتم تقييمهم من مدرسي الفصل، ولا توجد امتحانات لهم بينما سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، سيتم عمل فكرة مبتكرة لهم بعمل امتحان مجمع لكل المواد في يوم واحد، بحيث يتم تقسيم الطلاب على اللجان بصورة جيدة، على أن يتم عمل امتحان شهري في الفصل الدراسي الثاني.