بسبب مخرات مياه الأمطار.. شلل مروري على الطريق الزراعي السريع





وكانت شرطة النجدة بمديرية امن القليوبية تلقت عدة بلاغات بسبب توقف الطريق الزراعى عند قليوب مساء اليوم وانتقلت قوات الامن لتفقد الحالة المرورية حيث تبين ان الزحام بسبب قيام شركة المياه بعمل مخرات الامطار وغرف تجميع المياه تحسبا لسقوط الامطار وعلى الفور.





قامت الادارة العامه لمرور القليوبية بعمل خدمات مروريه في مناطق العمل لتيسير الحركه المروريه ومنع تكدس السيارات. يأتى هذا في الوقت الذي توقفت فيه السيارات امام وخلف مزلقان عرب العراقى المتجه إلى قرى قليوب وشبين القناطر وهو المدخل الوحيد لقرى مدينة شبين القناطر من ناحية القاهرة، حيث يتم غلق المزلقان وفتحه اتوماتيكيا لمرور القطارات وهو ما ادى إلى زحام السيارات. وطالب الاهالى بالبحث عن بديل لهذا المزلقان بانشاء كوبرى علوى فوق المزلقان لتفادى الزحام وتكدس السيارات. وشهد المزلقان منتصف الاسبوع الماضى زحاما شديد جراء تعطل قطار فوقه ما ادى إلى تاخر الموظفين على اعمالهم وتكدس السيارات امام المزلقان وامتدت حتى الطريق الزراعى السريع.

شهد طريق القاهرة _ الإسكندرية الزراعى السريع تكدسا مروريا في مدينة قليوب اثر قيام شركة المياه بعمل مخرات الامطار وغرف سحب المياه على جانبى الطريق السريع فيما شهد مزلقان عرب العراقى بقليوب تكدسا مروريا ايضا للمرة الثانيه خلال اسبوع بسبب غلق المزلقان وفتحه اتوماتيكيا لمرور القطارات وشهد المزلقان تكدس مرورى من الامام والخلف وسط مطالب من المواطنين بالبحث عن حل جذرى له.