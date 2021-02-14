تعليق رئيس وزراء بريطانيا على جلسات محاكمة وعزل ترامب

أصر "بوريس جونسون"، رئيس الوزراء البريطاني اليوم، الأحد، على أن إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تظهر أن الديمقراطية الأمريكية "قوية ومتينة".
ورفض رئيس الوزراء البريطاني، الخوض في تفاصيل الخلاف غير العادي الذي شهد تبرئة الرئيس السابق في تصويت حزبي في مجلس الشيوخ خلال الأيام الأخيرة.
ولكنه أصر على أن نظام الولايات المتحدة ودستورها قد أظهروا مرونته بعد "الخلاف" حول نتيجة الانتخابات.
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وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لإدانة ترامب بشأن دوره في تأجيج اقتحام مبنى الكابيتول، وهو أقل بكثير من 67 صوتًا اللازمة للإدانة على الرغم من أن سبعة جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين.
وفي مقابلة مع تلفزيون سي بي إس اليوم، سُئل جونسون - الذي كان يُنظر إليه على أنه حليف مقرب من ترامب لكنه أدانه بسبب الإجراء في مبنى الكابيتول - عن "إشارة" الحكم الذي تم إرساله إلى العالم.
وقال: "أعتقد أن الرسالة الواضحة التي نحصل عليها من الإجراءات في أمريكا هي أنه بعد كل الجهود والتقلبات، فإن الديمقراطية الأمريكية قوية والدستور الأمريكي قوي وقوي".
واضاف "ويسعدنا الآن، ويسعدني جدًا أن تكون لدينا علاقة جيدة مع البيت الأبيض، وهو جزء مهم من مهمة أي رئيس وزراء بريطاني"
ورد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على تبرئة ترامب بالدعوة إلى الوحدة، والإصرار على أن "جوهر" تهمة التحريض على التمرد "ليس محل نزاع".
وقال بايدن في بيان: "بينما لم يؤد التصويت النهائي إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل نزاع".
وأضاف بايدن: " حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكاب "تقصير مشين في أداء الواجب" و"مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول".
وقال بايدن إنه بعد المحاكمة، كان يفكر في أولئك الذين ماتوا في 6 يناير ، وكذلك "أولئك الذين أظهروا الشجاعة لحماية نزاهة ديمقراطيتنا - الديمقراطيون والجمهوريون ومسؤولو الانتخابات والقضاة والممثلون المنتخبون وعمال الاقتراع - قبل وبعد الانتخابات".
واضاف بايدن: "لقد ذكرنا هذا الفصل الحزين في تاريخنا بأن الديمقراطية هشة".
وتابع "يجب دائمًا الدفاع عنها، أننا يجب أن نكون يقظين"
واستطرد أن العنف والتطرف لا مكان له في أمريكا. وأن كل واحد منا عليه واجب ومسؤولية كأمريكيين، وخاصة كقادة، للدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب.
وواصل "هذه هي الطريقة التي ننهي بها هذه الحرب الهمجية ونشفي روح أمتنا، هذه هي المهمة المقبلة، وهي مهمة يجب أن نقوم بها معًا"