تعليق رئيس وزراء بريطانيا على جلسات محاكمة وعزل ترامب

أصر "بوريس جونسون"، رئيس الوزراء البريطاني اليوم، الأحد، على أن إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تظهر أن الديمقراطية الأمريكية "قوية ومتينة".





ورفض رئيس الوزراء البريطاني، الخوض في تفاصيل الخلاف غير العادي الذي شهد تبرئة الرئيس السابق في تصويت حزبي في مجلس الشيوخ خلال الأيام الأخيرة.





ولكنه أصر على أن نظام الولايات المتحدة ودستورها قد أظهروا مرونته بعد "الخلاف" حول نتيجة الانتخابات.









وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لإدانة ترامب بشأن دوره في تأجيج اقتحام مبنى الكابيتول، وهو أقل بكثير من 67 صوتًا اللازمة للإدانة على الرغم من أن سبعة جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين.





وفي مقابلة مع تلفزيون سي بي إس اليوم، سُئل جونسون - الذي كان يُنظر إليه على أنه حليف مقرب من ترامب لكنه أدانه بسبب الإجراء في مبنى الكابيتول - عن "إشارة" الحكم الذي تم إرساله إلى العالم.





وقال: "أعتقد أن الرسالة الواضحة التي نحصل عليها من الإجراءات في أمريكا هي أنه بعد كل الجهود والتقلبات، فإن الديمقراطية الأمريكية قوية والدستور الأمريكي قوي وقوي".





واضاف "ويسعدنا الآن، ويسعدني جدًا أن تكون لدينا علاقة جيدة مع البيت الأبيض، وهو جزء مهم من مهمة أي رئيس وزراء بريطاني"



