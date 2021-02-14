وزير التعليم العالي: مفيش امتحانات إلكترونية من المنازل والاختبارات تبدأ في هذا الموعد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه تم مد إجازة منتصف العالم ليستعد الطالب بشكل كبير للامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم 27 فبراير الجاري.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من المستحيل الاعتماد على أبحاث أو امتحانات أونلاين، قائلًا "مفيش امتحانات أونلاين من المنازل وعودة الدراسة كان مُخططا لها بشكل كبير، متابعًا "ستعود الدراسة كما كانت في السابق، وسيتم وضع الجداول الجديدة للامتحانات".



