طارق شوقي: الدولة مهتمة بإنقاذ العام الدراسي.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تهتم بتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وإنقاذ العام الدراسي، إضافة إلى الحفاظ على صحتهم بقدر ما نستطيع .
وأوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناة " اون اى " : جميع مؤسسات الدولة أصرت علي اكمال المحتوي التعليمي ونقوم بعمل امتحانات عادلة مؤكدا ان دولة اسكتلندا قامت بالغاء العام الدراسى بها .
وأضاف طارق شوقي : المدارس الدولية هي التي تقرر نظام الحضور والغياب لطلابها وذهاب الطلاب الى المدارس عند عودة الدراسة اختياري وليس اجباريا.
وتابع شوقي: المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيل امتحاناتها الى آخر العام وسيكون هناك امتحانات شهرية ورقية في المدارس بدلا من امتحانات نهاية العام .
وأكمل : الأماكن التي تشرف عليها الدولة يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بها على غرار ما يحدث عندما يذهب الطلاب لتلقي درس لدى مدرس في الخارج، مؤكدا ان العام الماضي قمنا بعمل 10.5 مليون امتحان للطلاب من المنزل وامتحان est هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية في مصر لضمان استقرارهم.