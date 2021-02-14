فايلر يظهر ويعلق على مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.. ويكشف سبب رحيله

تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، عن مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية.





وقال "فايلر"، في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، "الأهلي لا يقل نجاحًا عن بايرن ميونخ، عدم التتويج بكأس العالم للأندية لا يمثل مشكلة كبيرة لجماهير الفريق".





وأضاف "هناك شيء واحد واضح، إذا كنت ناجحًا مثل بايرن أو الأهلي، فأنت تريد الفوز بكل الألقاب".





وعن أسباب رحيله عن الأهلي، قال "الجماهير المصرية متعصبة وعاطفية بشكل لا يصدق، وتتأرجح مشاعرها دائمًا لكلا الجانبين الفرح والحزن".





وأضاف "لم تكن لدي حياة خاصة كنت إما في فندق الخمس نجوم وإما في ملعب التدريب، كنت دائمًا محميًا، لم يعجبني ذلك، كنت طموحا لتحقيق أفضل نتيجة، لكنني أريد أن أعيش، لدي أسرة وأطفال".



