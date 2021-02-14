خبير: نسبة الاختياري في الامتحانات متوفرة وواضع الأسئلة سيراعي الطلبة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن قرارات التعليم علمية ومدروسة، وصادرة عن مجلس الوزراء وليست صادرة عن وزير أو وزارة.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه يجب الحفاظ على أولادنا من وباء كورونا، بجانب استكمال المحتوى التعليمي دون حذف.

وأوضح أن نسبة الاختياري في الامتحانات ستكون متوفرة، وستكون عن طريق التابلت، كما أن واضع الأسئلة سوف يراعي الطلبة.

وأشار إلى أنه لن يتم حذف اي جزء من المقرر التعليمي، مؤكدا أن هناك تيسير في الحضور المدرسي، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الطلاب.