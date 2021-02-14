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فن

بالأسود.. سوار النجار تهنئ جمهورها بعيد الحب على طريقتها

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:22 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها، أثناء احتفالها بعيد الحب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت سوار النجار في الصورة مرتدية جمبسوت اسود انيق، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.


وعلقت سوار النجار على الصورة قائلة "كل عيد حب وكل الناس تحب بعض وكل حبيبين يحبو بعض ويكملو العمر كله مع بعض كل عيد حب وانتم حبايبي اصحابي اخواتي ❤️❤️❤️❤️  "


وتركت سوار النجار شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها، وأكملت إطلالتها بوضع المكياج، الجذاب ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.


ودخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.


ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".


يذكر أن سوار هي شقيقة الفنانة إيناس النجار التي كانت آخر أعمالها فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.

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