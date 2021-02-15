53.8 % زيادة في إنتاج مصر من الأرز.. و"الإحصاء" يكشف عن السبب

انتاج محصول القمح

8.6 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 8.3 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.5 %، وذلك على الرغم من انخفاض المساحات المزروعة من القمح إلى

3.1 مليون فدان عام 2019/2018 مقابل 3.2 مليون فدان عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%، وتحتل

محافظة الشرقية

المرتية الأولى حيث بلغ اجمالي الانتاح 10. مليون طن بنسبة قدرها 11.5% .