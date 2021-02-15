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اقتصاد

53.8 % زيادة في إنتاج مصر من الأرز.. و"الإحصاء" يكشف عن السبب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، ارتفاع مساحة محصول الارز المزروعة مقابل 0.9 مليون فدان عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 51.9% ،  وفقا لـ نشرة المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2019/2018.

وارجع  الجهاز المركزي سبب الزيادة إلى استنباط اصناف جديدة من الارز مقاومة للجفاف وكانت كمية الإنتاج 4.8 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 3.1 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 53.8% .

ووفقا للنشرة الاحصائية، تحتل محافظة الدقهلية المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاج 1.4 مليون طن بنسبة قدرها 29.2% .

وارتفاع انتاج محصول القمح إلى 8.6 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 8.3 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.5 %، وذلك على الرغم من انخفاض المساحات المزروعة من القمح إلى 3.1 مليون فدان عام 2019/2018 مقابل 3.2 مليون فدان عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%، وتحتل  محافظة الشرقية المرتية الأولى حيث بلغ اجمالي الانتاح 10. مليون طن بنسبة قدرها 11.5% .
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