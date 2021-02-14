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حوادث

تغريمهم ٤٠٠ ألف جنيه.. المشدد لربة منزل وآخر لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في الهرم

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:20 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وآخر، بالسجن المشدد ٦ سنوات، وتغريم كل منهم منهما ٢٠٠ ألف جنية، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالبشر في الهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين بشير عبدالعال ومحمد احمد صبري وأمانة سر  هاني شحاتة و تامر حماد


كشف امر  الاحالة  قيام المتهمين «هبة-م» ربة منزل محبوسة، و«علاء -م» محبوس، بالتعامل بالبيع في شخص طبيعى وهى شقيقة المتهمة الأولى، 15 سنة، بأن قاموا بعرضها للبيع على إحدى مواقع شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من أجل الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك مستغلين صغر سنها وحاجتها للمال.

واوضح  امر الاحالة  أن المتهم الثانى أنشأ على مواقع التواصل الاجتماعى صفحة لتسهيل ارتكاب الجريمة.
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