ضمن إجراءات وقائية.. استئناف الدراسة فى مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة| شاهد

استأنفت الدراسة ،اليوم الاحد، فى جميع مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة، بعد انقطاع دام عده اشهر بسبب فيروس كورونا وفقًا لتقرير قناة الغد.





واضاف التقرير أنه تم عودة نحو ٢٨٥ ألف طالب وطالبه ضمن نظام التعليم المدمج وسط إجراءات احترازية مشددة .





ومن جهته قال عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي للأونروا انه تم عوده الطلاب إلى ٢٧٨ مدرسة فى مختلف مناطق قطاع غزة مضيفا ان هناك دمج بين التعليم عن بعد والتعليم الوجاهي مؤكدًا على انه تم اخذ كافة الاحتياطات والاجراءات الاحترازية.









وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها مساء أمس إلى انه تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، ووصل اجمالي الاصابات اصابة بعد فحص 2147 عينة بنسبة اصابة 3.4٪ .