سفير فرنسي سابق بأمريكا يفضح ترامب: حاول تشويه سمعة ماي وميركل أمام ماكرون

وصف رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بـ "الخاسرتان" ، وفقًا لمبعوث فرنسا السابق إلى أمريكا، جيرار أرو.





وفي مقابلة مع برنامج وثائقي على قناة بي بي سي بعنوان "ترامب يأخذ العالم" ، قال "أرو" إن ترامب سأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رأيه في ميركل وماي أثناء زيارته إلى فرنسا للاحتفال بيوم الباستيل 2017، وقبل أن يرد ماكرون، وفقًا لأرو، قال ترامب: "إنهما خاسرتان".





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وأضاف أرو إن "ماكرون لم يقل شيئا" ردا على التصريحات.





وليست هذه هي المرة الأولى التي وصف فيها ترامب ماي وميركل بـ "الخاسرتان" ، حيث نقلت صحيفة "ذا جارديان" عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين سابقين لم تسمهم أنهم سمعوا أن الرئيس الأمريكي السابق يشير إلى الزعيمتين بهذه الطريقة.

وتمت مقابلة فرانسوا هولاند أيضًا في الفيلم الوثائقي، وقال إن ترامب اتصل به في يناير 2017، عندما كان لا يزال رئيسًا لفرنسا، لطلب المشورة بشأن تعيينات مجلس الوزراء.

وقال هولاند عن ترامب: "قال السيد الرئيس، لديك الكثير من الخبرة مع الولايات المتحدة، حسنًا، هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح لتجميع فريقي في البيت الأبيض؟"

واضاف "اعتقدت أنه كان مهذبًا فحسب، لقد كان أمرًا شائنًا جدًا، تخيل أنني اتصلت بـ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقلت "أنت تعرف فرنسا جيدًا ، من يجب أن أعينه كمستشار؟"







