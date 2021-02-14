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منوعات

اختراع هواتف محمولة للكشف عن أي فيروسات وأمراض

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:24 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قام العلماء ببناء نموذج أولي باستخدام مجهر متطور يُزعم أنه يكتشف تقريبًا أي جرثومة.


 قال الباحثون إنه يمكن أن يسمح للأفراد بفحص دمائهم بحثًا عن البكتيريا والفيروسات باستخدام أجهزتهم المحمولة.


 وكشفت دراستهم أنه يمكن تركيب تقنية "الهوائي النانوي المعتمد على الحمض النووي" في الكاميرات لجعلها حساسة بدرجة كافية لاكتشاف أجزاء من الحمض النووي في الدم.


وفقًا لخبراء Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) في ميونيخ لن يحتاج الناس إلا إلى عدسة صغيرة وليزر لجعل هذه التقنية تعمل 


 قال البروفيسور فيليب تينيفيلد ، رئيس قسم الكيمياء الفيزيائية في LMU: "لقد أظهر العام الماضي أن هناك دائمًا حاجة إلى طرق تشخيص جديدة ومبتكرة ، وربما يمكن لتقنيتنا يومًا ما أن تساهم في تطوير اختبار تشخيصي غير مكلف وموثوق به.  التي يمكن إجراؤها في المنزل.

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