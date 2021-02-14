خالد الجندي مهنئا بعيد الحب: «Happy Valentine day»

قدم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التهنئة للجميع بعيد الحب في نهاية برنامجه «لعلهم يفقهون»، قائلًا: «Happy Valentine day»، مشيرًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو إمام المحبين.
وأضاف الشيخ خالد الجندي، في حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» اليوم، الأحد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب «الفالنتين».
وتابع الجندى: أن فيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى: «إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، قائلًا: نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدر للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها.
وأكمل: أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله"، مؤكدًا أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة.