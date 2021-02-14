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تعليم

الأعلى للجامعات: التعليم الهجين أثبت نجاحه في وقت قياسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهلة الشربينى
اكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أن التعليم الهجين استطاع ان يثبت نجاحه على  مدار  الفصل الدراسى الأول من العام الجاري،  ولكنه مازال يعاني من بعض أوجه القصور  وستحل مع الوقت.

واضاف المصدر أن القصور يتمثل فى تحمل الطلاب عبء تكلفة الانترنت لمشاهدة المحاضرات من خلال التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك استطاعت الجامعات التغلب على جميع اوحه القصور واثبات نجاح التعليم الهجين في وقت قياسي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة في طريقها لتقديم نتائج أبحاثها في لقاح كورونا لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن قطاعات الدولة المصرية تأتي بعد القطاع الطبي في تطعيم لقاح كورونا.

وتابع:" الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد إستكمال العام الدراسي".
وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية  ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.

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