ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة حلوان: نعزز التعليم عن بُعد خلال ذروة إصابات كورونا.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:29 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه تم تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع في الجامعات، لافتا إلى أنه كان من المقرر استئناف الدراسة يوم 13 مارس القادم.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 مارس القادم، وذلك بسبب تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه كان هناك تجربة قوية جدا في العام الماضي مع اختبارات الفرق النهائية لأنه تم عمل اختبارات كاملة لهم، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الجامعة أجرت اختبارات كاملة ولم تعتمد على الأبحاث.

وأشار إلى أن الدراسة في الجامعات بالفصل الدراسي الثاني تعتمد على التعليم الهجين الذي يضمن نسبة من الحضور الشخصي ونسبة عن طريق التعليم عن بعد، متابعا: "نعزز الجزء الخاص بالتعليم عن بعد في فترة ذروة إصابات كورونا، وجاهزون بكل البدائل".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد تربية رياضية بنين حلوان : امتحانات الميد ترم لم تحدد بعد

ورقية أم إلكترونية.. التعليم العالي: كل جامعة ستكون مختصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشكل الذي يناسب طلابها

كليات جامعة عين شمس ترفع شعار لا لتوقف الدراسة.. الاعتماد على المنصات الإلكترونية.. امتحانات منتصف العام في موعدها.. والتعليم العالي تمنح الجامعات سلطة اتخاذ القرار

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

بعد تفعيل التعليم الإلكتروني.. كيفية الحصول على البريد بجامعة حلوان

عودة الدراسة على المنصات الإلكترونية .. غدا

ترشيحاتنا

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

التنظيم والإدارة: ندرس تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون وننتظر بياناتهم من الزراعة والتنمية المحلية

وزير التعليم: من kg1 وحتى 3 ابتدائي سيتم تقييمهم بهذه الطريقة

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

Advertisements

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

هطول أمطار وصفر مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تفاجئ زوجها بهدية عيد حب صادمة بعد مراقبة حسابه على انستجرام.. فيديو

بالأسود.. أحمد زاهر برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب