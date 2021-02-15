رئيس جامعة حلوان: نعزز التعليم عن بُعد خلال ذروة إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه تم تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع في الجامعات، لافتا إلى أنه كان من المقرر استئناف الدراسة يوم 13 مارس القادم.





وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 مارس القادم، وذلك بسبب تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه كان هناك تجربة قوية جدا في العام الماضي مع اختبارات الفرق النهائية لأنه تم عمل اختبارات كاملة لهم، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الجامعة أجرت اختبارات كاملة ولم تعتمد على الأبحاث.





وأشار إلى أن الدراسة في الجامعات بالفصل الدراسي الثاني تعتمد على التعليم الهجين الذي يضمن نسبة من الحضور الشخصي ونسبة عن طريق التعليم عن بعد، متابعا: "نعزز الجزء الخاص بالتعليم عن بعد في فترة ذروة إصابات كورونا، وجاهزون بكل البدائل".



