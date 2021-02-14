علي صوتك بالغنا.. ليلى علوي تكشف تفاصيل وسبب انتشار مقطع لها مع محمد منير.. فيديو

قالت الفنانه ليلي علوي : انها امس كانت فى زيارة للكينج محمد منير لانها لم اكن تزره منذ فترة للاطمئنان على صحته وبالصدفة كان يقوم بعمل بروفة مع فرقته الموسيقية .





وأوضحت ليلي علوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة المذاع علي قناه " اون اى " : قمنا بغناء مقطع موسيقي صغير من اغنية" علي صوتك بالغنا " مؤكدة ان الفنان محمد منير يعطي بهجة وسعادة مؤكدة أن بابه دائما مفتوح .



