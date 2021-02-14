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توك شو

علي صوتك بالغنا.. ليلى علوي تكشف تفاصيل وسبب انتشار مقطع لها مع محمد منير.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:25 م
ليلي علوي ومحمد منير
ليلي علوي ومحمد منير
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إبراهيم القادري
قالت الفنانه ليلي علوي : انها امس كانت فى زيارة للكينج محمد منير لانها لم اكن تزره منذ فترة للاطمئنان على صحته وبالصدفة كان يقوم بعمل بروفة مع فرقته الموسيقية .

وأوضحت ليلي علوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة المذاع علي قناه " اون اى " : قمنا بغناء مقطع موسيقي صغير من اغنية" علي صوتك بالغنا " مؤكدة ان الفنان محمد منير يعطي بهجة وسعادة مؤكدة أن بابه دائما مفتوح .

وتابعت ليلي علوي ،  اتمني من الجميع الحب والسعادة ويجب علينا جميعنا ان نحب بعضنا البعض مؤكدة ان أغنية علي صوتك كانت ألحان كمال الطويل .
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