ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد سكان عمارات: نقطن في مباني غير أيلة للسقوط وهناك تحرك لهدمها

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
ندى رأفت
أكد المهندس هاني القللي، أحد سكان عمارات ماسبيرو، أن العمارات الخاصة بهم 7 عمارات ليست عشوائية وليست خطرة ولا آيلة للسقوط وهناك تحرك لهدمها، موضحًا أن السكان لا يرغبون في الانتقال منها.

وأضاف "القللي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه أطلع من خلال الجريدة الرسمية لمجلس الوزراء والقرار الخاص بتطوير منطقة ماسبيرو يناير عام 2019، إلا أن عماراتهم لم تكن ضمن المشروع، وتم إدراجها عقب هذا القرار، متابعًا: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعشوائيات تحدث فيها أنه لا هدم لأي عمارة طالما صالحة للسكن".  

وأشار إلى أنه تم رفع قضايا وتم تحديد موعد لها وتأجيلها، موضحًا أن السكان ينتظروا معاملة المناطق العشوائية التي ليس بها هدم للعمارات الصالحة للسكان، مشيرًا إلى أن السكان فرحين بمشروع تطوير العشوائيات، إذ إنه يخلق فرص عمل كبيرة، وليسوا ضد فكرة التطوير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإهمال يضرب مساكن مبارك فى الإسكندرية.. والأهالي يطالبون بإدراجها ضمن حياة كريمة

شاهد نموذج التشطيب.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعى تطوير سور مجرى العيون ومثلت ماسبيرو

قلب العاصمة يضيء من جديد.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. شاهد

صندوق تطوير العشوائيات يزف بشرى لـ أهالي عزبة الهجانة.. فيديو

ترشيحاتنا

يتولى المهمة متطوعا.. جمال عبد الحميد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

التنظيم والإدارة: ندرس تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون وننتظر بياناتهم من الزراعة والتنمية المحلية

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

أخبار النادي الأهلي.. فريق يتحدى أبطال القلعة الحمراء.. وسعد سمير يتعرض لعملية احتيال

Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد