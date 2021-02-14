أحد سكان عمارات: نقطن في مباني غير أيلة للسقوط وهناك تحرك لهدمها

أكد المهندس هاني القللي، أحد سكان عمارات ماسبيرو، أن العمارات الخاصة بهم 7 عمارات ليست عشوائية وليست خطرة ولا آيلة للسقوط وهناك تحرك لهدمها، موضحًا أن السكان لا يرغبون في الانتقال منها.





وأضاف "القللي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه أطلع من خلال الجريدة الرسمية لمجلس الوزراء والقرار الخاص بتطوير منطقة ماسبيرو يناير عام 2019، إلا أن عماراتهم لم تكن ضمن المشروع، وتم إدراجها عقب هذا القرار، متابعًا: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعشوائيات تحدث فيها أنه لا هدم لأي عمارة طالما صالحة للسكن".



