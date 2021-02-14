ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس كوكاكولا: التصدي لضربة جزاء الإنتاج تتويج لجهود الفريق.. ومباراة بتروجيت ثأر

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
أكد محمد علي ميلا حارس مرمي نادي كوكاكولا أن الفوز علي الإنتاج الحربي في بطولة كأس مصر بداية لإنطلاقة جديدة للفريق وتجديد لطموحات أملا في العودة سريعا للمنافسه علي الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل 

واضاف ميلا خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : بدأنا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي من اسبوع وركزنا علي نقاط الضعف والقوة وقمت بالتركيز علي الركلات الترجيحية مع مدرب الحراس صبحي محمود لأننا كنا نتوقع ذهاب المباراة لها لحسم التأهل .

وأكمل : التصدي لركلة جزاء الإنتاج الحربي كان في وقت مهم ولتتويج لمجهودات اللاعبين خلال الفترة السابقة وكنت مؤمن بقدراتي علي التصدي لها وعندما احتسبت نظر لي المدرب صبحي محمود وطالبني بالتركيز وأكد ثقته في أننى قادر علي التصدي لها وبالفعل نجحت في ذلك .

وأوضح : الان اغلقنا صفحة الإنتاج الحربي ونركز في مباراة طنطا بالدورة ونرغب في الحصول علي الثلاث نقاط للصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل وهذا هدفنا وهدف الإدارة التي دعمتنا بكل الإمكانيات لتحقيق الحلم 

واختتم ميلا تصريحاته قائلا : المباراة القادمة أمام بتروجيت صعبه للغاية وستكون بمثابه الثأر لنا لأننا تعرضنا لهزيمه قاسية في بداية الموسم والان هي مباراة حياه او موت ويجب التركيز فيها لكن في وقتها .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

سنة أولى ممتاز .. سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الأول متقدما على الإنتاج بهدف دابو

إنذار شديد لفرق الدوري.. سيراميكا كليوباترا يضرب الإنتاج بثنائية في أول لقاءاته بالممتاز

ملخص وأهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

رد فعل قوي من أحمد موسى بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج بثنائية

معتز البطاوي بعد فوز سيراميكا كليوبترا على الإنتاج: ظهور أول جيد ونحتاج للانسجام

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف حقيقة صور تجمع المواطنين على كوبرى استانلى

وزير التربية والتعليم: امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في 28 فبراير

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

يتولى المهمة متطوعا.. جمال عبد الحميد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

Advertisements

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

مصطلح مستشفى الأحمر يزعجنى.. رئيس الجهاز الطبي للأهلي يكشف أسباب إصابات اللاعبين

شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

فايلر يظهر ويعلق على مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.. ويكشف سبب رحيله

هدف مصطفى محمد في فريق قاسم باشا التركي.. شاهد

معلول والحاوى.. طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل مواجهة المريخ السوداني

يتولى المهمة متطوعا.. جمال عبد الحميد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد