ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

للحد من الحوادث.. ردم الترعة مطلب أهالي قرية الهيشة البحرية بقنا حفاظا على الأرواح

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
طالب أهالي قرية الهيشة البحرية التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

ويقول المواطن ماجد سعيد محمود فى رسالته : نعانى من وجود ترعة المحمودية المارة داخل الكتلة السكنية بمسافة ١كم فى قرية الهيشة البحرية ، حيث إنها تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة ، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى .  

وأضاف: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا الى وقع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة ،فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها .

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الجزء المار امام المنازل
وهو لا يتعدى مسافة ال٥٠٠ متر طولى
  .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠٩٩٨٨٨٤٣٠

اقرأ أيضًا:

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي قرية كفر أبو مسلم يطالبون بتدبيش الجسر الأيمن لمصرف بلبيس

خوفًا من الأمراض.. أهالي قرية الهيشة البحرية بقنا يناشدون المسئولين ردم ترعة المحمودية

أهالي منطقة الساحل بـ قنا يناشدون المسؤولين ردم ترعة العصارة.. صور

عيالنا بتموت غرقانة.. أهالي الكسابية في القليوبية يستغيثون بالمسئولين لردم ترعة البرسومية.. شاهد

للحد من الحوادث.. أهالى البوها فى ميت غمر يطالبون بردم الترعة.. صور

ترعة قرية 6 بحر البقر تحصد الأرواح في الشرقية.. والأهالي: عيالنا بتموت غرقانة.. صور

ترشيحاتنا

في ذكري رحيل فاتن فريد.. تفاصيل قصة مقتلها التي هزت الرأي العام

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

الدعاء يصل للميت كهدية تحول قبره إلى جنة.. بـ25 طريقة لا يعرفها كثيرون

بعد واقعة التنمر عليها.. جماهير الأهلي تدعم مروة عيد عبد الملك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور