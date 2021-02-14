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رفع التجميد خلال يوم .. أشرف صبحي يحسم الجدل حول قضايا نادي الزمالك.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:24 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
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داليا أحمد

قال أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، إنه تم التواصل مع مجلس إدارة نادى الزمالك ووزير التضامن الاجتماعى وسيتم حل أمور النادى بعدما تم عرض الامر فى مستويات أعلى وخلال يوم سيتم رفع التجميد عن النادى .

 

وأوضح أشرف صبحى ، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية "، أن أيا كانت القضية لأى ناد سيتم الدخول وحلها على  الفور، موضحًا أنه تم تعيين مجلس يقوم بإدارة الحسابات البنكية التى مازالت تحقق وتضع رؤية عن ما حدث والخطة القادمة  وسيتم معرفتها فى وقتها.

 

وتابع الوزير، أن حجم إيرادات نادى الزمالك مرتبطة بحقوق الرعاية وحصل على بعض المتحصلات وكل أموال النادى من اشتراكات أو محال أو غيره موجود ، لافتًا إلى أنه يوجد عجز دائم بين الإيرادات والمصروفات لأى ناد وهناك متابعة مستمرة لأوضاع النادى.


وأكد أشرف صبحى ، أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدورها الرقابى تجاه الأموال التى أقرتها المحكمة وتركتها للقضاء والجهات المنوط بها التدقيق فى كل الأمور والأموال المخالفة التى تم رصدها.

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