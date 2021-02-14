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توك شو

للحب صور أخرى.. أبناء يتنافسون للتبرع بالكبد لوالدتهم.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:35 م
زراعة كبد
زراعة كبد
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محمد القاضي
أذاعت الإعلامية أيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان "للحب صور أخرى.. أبناء يتنافسون للتبرع بالكبد لأمهم".

وأوضح التقرير أنه داخل هذه الأسرة يتجسد أحد معاني الحب الحقيقة التي لم تعد متوافر كثيرا، حيث أن الأم عانت لسنوات من مرض تليف الكبد حتي باتت مهددة بالإصابة بالسرطان، ولم يتخلى عنها الأبناء ولا تهربوا من خدمتها.

وأشار التقرير إلى أن الأبناء تنافسوا علي من يتبرع لها بكبده، وعقبت "الابنه روعة"، قائله: "محدش فينا فكر في الموضوع وكلنا قررنا أن أي حج فينا هيتبرع بالكبد لوالدتنا.. بس والدتنا رفضت الموضوع في البداية واقنعناها غصب عنها".

وتابع التقرير أن الأبناء اتفقوا فيما بينهم دون إبلاغ الأم حتى موعد العملية، عندما اكتشفت الموضوع بالصدفة، وتابعت "الأم"، قائله: "اول ما عرفت أني لازم أعمل عملية زراعة كبد جالي انهيار عصبي. وقولت مش موافقة علي العملية.. ومش موافقة علي أي حاجه تمس حد من أولادي.. وكنت حاسبة بالذنب".

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