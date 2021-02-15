خالد يستغيث من عدم استلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة السادات منذ 2015

شكا المواطن خالد صبحى السيد سلام ، والمقيم جروان التابعه لمركز الباجور محافظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تأخر تسليم شقتها فى الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات .

ويقول خالد فى رسالته : تقدمت لحجز شقة فى مشروع الاسكان الإجتماعى منذ 2015 وتم دفع مبلغ تسعة الف جنية مقدم حجز وتم تخصيص شقة بمدينة السادات والبنك الممول هو بنك مصر فرع السادات وطلب منى البنك باقى الأوراق فأعطيتها اياه ، أككثر من مرة لكن دون فائده وحتى تاريخة لا أعلم مصير الشقة .

وأضاف 5 سنوات علشان استلم الشقة فى المشروع ، وانا أعيش الان فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى أستلام وحدتى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى . .





واشار تقدمت بالعديد من الشكاوى للأسرع من استلام وحدتى السكنية المحددة بمنطقة مدينة السادات ومفيش جديد، وأناشد المسئولين بالاسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى لتخفيف أعباء دفع الإيجار ، وتغير تمويل بنك مصر فرع مدينة السادات الى البنك الأهلى فرع الباجور لتضرر من فرع البنك الحالى .





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