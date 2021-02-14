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أخبار العالم

المغرب.. تسجيل 339 إصابة و17 وفاة جديدة بـ كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 479 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 478474 حالة.

كما تم تسجيل 17 وفاة جديدة ارتفاعا من 10 أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8477، فيما تعافى 348 شخصا ليصل مجموع المتعافين إلى 458852 حالة.

وأعلن المغرب يوم الخميس توسيع فئات المؤهلين للتطعيم لتضم الأشخاص البالغين من العمر 65 عاما فأكثر بعد أن كانت في المرحلة الأولى تشمل من يعملون في الصفوف الأمامية، وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين ممن في الـ75 وما فوق.

وبدأت حملة التطعيم في المغرب في 28 يناير الماضي.
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