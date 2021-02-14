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خبير علاقات أسرية: عمل الزوجة يخلق علاقة غير صحية والطلاق موروث قديم

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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ندى رأفت
أكد عبد المجيد ياسين، خبير العلاقات الأسرية، أن الإشباع المادي بين الزوج والزوجة هو جزء كبير من العلاقات الأسرية الصحية، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية جعلت الحياة الأسرية بشكل أصعب، وبالأخص الإشباع المادي.

وأضاف "ياسين"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمل الزوجة شئ غير صحي للعلاقة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الزوج للزواج بأخرى بالشكل الغير تقليدي يأتي كهروب من الحياة التقليدية وبعضها لنزوات حميمية، متابعًا: "حالة مصر نتائج موروث مجتمعي خاطئ من القدم".

وأوضح أن وعي الطرفين والمجتمع من الناحية العاطفية سبب كبير في وجود زواج شرعي طبيعي وسعيد، مؤكدًا أن الوعي يبدأ من تواصل الطرفين مع بعضهم البعض بشكل طيب.
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