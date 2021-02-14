خبير علاقات أسرية: عمل الزوجة يخلق علاقة غير صحية والطلاق موروث قديم

أكد عبد المجيد ياسين، خبير العلاقات الأسرية، أن الإشباع المادي بين الزوج والزوجة هو جزء كبير من العلاقات الأسرية الصحية، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية جعلت الحياة الأسرية بشكل أصعب، وبالأخص الإشباع المادي.





وأضاف "ياسين"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمل الزوجة شئ غير صحي للعلاقة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الزوج للزواج بأخرى بالشكل الغير تقليدي يأتي كهروب من الحياة التقليدية وبعضها لنزوات حميمية، متابعًا: "حالة مصر نتائج موروث مجتمعي خاطئ من القدم".



