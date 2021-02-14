صندوق تطوير العشوائيات يكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة ماسبيرو.. فيديو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن نسبة التنفيذ في عمارات مثلث ماسبيرو التي تطل على شارع 26 يوليو ت تجاوز 65% مؤكدا أن انتهاء المشروع سيكون في نهاية ديسمبر 2021. تجاوزأنديسمبر





وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناه "اون اى": تشطيبات العمارات ستكون على شكل القاهرة الخديوية مؤكدا أنها ستكون عمارات فاخرة جدا وسيتم تسكين 1000 أسرة بإجمالي 5 آلاف مواطن.





واوضح خالد صديق : التطوير الذي يحدث الآن في منطقة ماسبيرو يساعد على تغيير حياة المواطنين مؤكدا أن سكان العشوائيات يتم معاملتهم معاملة راقية جدا وبالتالي مواطنين الـ8 عمارات التي تطل علي كورنيش سيتم تخييرهم في الحلول فيما يتناسب مع معيشته . الآنعلىتغييرالمواطنينأنمعاملتهمراقيةمواطنينتخييرهممعمعيشته



