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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مارك زوكربيرج يطلب من موظفيه إلحاق الأذى بشركة آبل.. وأخطاء شائعة تدمر بطارية اللاب توب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:01 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


بعد إعلانه عن سياسية الخصوصية المحدثة الخاصة به لعام 2021، وأثارة حالة كبيرة من الجدال بين مستخدميه حول العالم، أمسي مئات الملايين من مستخدمي "واتساب" يبحثون عن بديل آمن ل تطبيق التراسل الفوري الأشهر، حيث لجأ البعض لاستخدام تطبيقات المراسلة المنافسة مثل تيليجرام وسيجنال، والبعض الآخر اتجه لاستخدام التطبيقات المعدلة من واتساب.


تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى معاملة خاصة أثناء الاستخدام، حتي تستمر في العمل بشكل صحيح، خاصة تلك الأجهزة التي تأتي مزودة ببطارية ليثيوم مثل جهاز الكمبيوتر المحمول أو اللاب توب.



كشفت تسريبات أن هاتف آيفون القابل للطى والمتوقع أن تطلقه  شركة Apple آبل الأمريكية خلال العام الحالى أو فى بداية العام القادم سيأتى بميزة رائعة وهي القلم الذكى Apple Pencil حيث سيكون الهاتف قادرا على منافسة هواتف سامسونج.


قامت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، بإطلاق تحديث جديد لنظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 يعمل على إصلاح ثغرة شاشة الموت الزرقاء التى تقوم بالتسبب في تعطل بعض أجهزة الكمبيوتر .


كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذى لشركة Facebook فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، قد طلب من موظفيه إلحاق الأذى بشركة Apple آبل، وذلك بسبب إصرارها على موقفها من تطبيق سياسة الخصوصية على التطبيقات التى تعمل على أجهزتها المختلفة. 


كشفت تسريبات أن هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra من شركة شاومى الصينية يحتوى على شاشة أخرى ثانوية فى ظهر الهاتف بجوار الكاميرات، حيث يعتبر التصميم الخلفى للهاتف هو الأول من نوعه فى أى هاتف ذكر حتى الآن.  


كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية، فى طريقها لدخول عالم ألعاب الفيديو بإنتاج أجهزة منافسة مثل PlayStation بلاي ستيشن من شركة سونى اليابانية، و أجهزة Xbox إكس بوكس من شركة مايكروسوفت الأمريكية. 


أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Jack Dorsey جاك دوروسي ومغنى الراب العالمى  Jay-Z جاى زى عن إنشاء صندوق خاص للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin سيركز على تبني مشروعات  في الهند وإفريقيا، بالإضافة إلى التمهيد للعملة لتكون فيما بعد عملة الإنترنت. 


أطلقت شركة Google جوجل، تحديثا لتطبيق يوتيوب لأنظمة تشغيل iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك بعد طول انتظار من المستخدمين، حيث يعد التحديث هو الأول منذ شهر ديسمبر العام الماضى 2020.


كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 Pro الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات فى سلسلة Mi 11 فى الأسواق الأوروبية خلال أيام، على أن يتك طرحه بعد ذلك فى كل أنحاء العالم بداية من شهر مارس المقبل. 

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