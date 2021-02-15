خبار التوك شو.. طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية.. وزاهي حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية وفي ناس كتير بتزعل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على صحة الطلاب في المقام الأول وبشكل أساسي، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، ومحاولة التسهيل بقدر الإمكان على أولياء الأمور والطلاب، وشدد على منح حرية الاختيار لأولياء الأمور لاستكمال الدراسة بالطريقة التي تناسبهم.





هنأ زاهي حواس وزير الآثار السابق وعالم الآثار، النادي الأهلي بمناسبة تحقيقه المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢١ التي أقيمت في قطر.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفكرة من دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادة الإعدادية هو محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس، بحيث يتواجدون في المدارس مرة واحدة، مؤكدا أنه لن تتم الاستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.





قال الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث سابقا ، إن أولياء الامور يجب عليهم الاهتمام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على أولادهم مع بداية الترم الثانى من العام الدراسي، لافتا الى ان قرارات وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي أثلجت صدور أولياء الأمور.





كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ثلجية، مؤكدة أن هناك شائعات منتشرة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر و أن درجة الحرارة ستصل لصفر على كل أنحاء البلاد.





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "علي مسئوليتي"، تسجيلات صوتية لزوجة الإخواني الهارب عبد الله الشريف وهي تستغيث من معاملته لها بعنف.





قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه لن يتم حذف أي جزء من مناهج التعليم الجامعي، معقبا "القرار حاسم، ومفيش أي حذف في المناهج، وغير مقبول حذف أي أجزاء من المناهج".





قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري ،أن دولة الإمارات تعمل على انشاء مسبار الأمل منذ عدة سنوات ولديها مجموعة من كبيرة من علماء الفضاء من مختلف دول العالم .





قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد لن تتعرض لعاصفة ثلجية، مؤكدا :"جو ليس قطبيا".



