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مرأة

فى 14 يوما فقط أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحرق الدهون العنيدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 بنظام غذائى سريع يمكنك إنقاص الوزن ونسف الكرش  فى 14 يوما فقط إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاي الهندي

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الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا


أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه


سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى بالليمون

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

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