ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مطار هيثرو يحذر من الفوضى بينما تستعد بريطانيا لفرض الحجر الصحي بالفنادق على المسافرين

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:45 م
مطار هيثرو
مطار هيثرو
Advertisements
على صالح
حذرت سلطات أكبر مطار في المملكة المتحدة الحكومة من أنها غير مستعدة لطرح خطة جديدة لإجبار المسافرين على الحجر الصحي في الفنادق بسبب "ثغرات كبيرة" في اللوائح.


وذكرت سلطات مطار هيثرو البريطانية في بيان "لقد عملنا بجد مع الحكومة لمحاولة ضمان التنفيذ الناجح للسياسة اعتبارًا من يوم الاثنين، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات الكبيرة ولم نتلق بعد التطمينات اللازمة .. وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع الحكومة خلال في عطلة نهاية الأسبوع".


وأضاف الـمتحدث باسم هيثرو "لكن يجب على الوزراء التأكد من وجود موارد كافية وبروتوكولات مناسبة لكل خطوة من العملية الشاملة من الطائرة إلى الفندق لتجنب المساس بسلامة الركاب والعاملين في المطار" .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة: وصول وسفر 19 ألف راكب اليوم على متن 154 رحلة جوية

169 رحلة جوية.. مطار القاهرة يشهد اليوم وصول وسفر 18 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 19 ألف راكب اليوم على متن 177 رحلة جوية

مطار القاهرة: وصول وسفر 27 ألف راكب اليوم على متن 232 رحلة جوية

تعرض لأزمة قلبية.. وفاة موظف بمطار القاهرة أثناء العمل

مطار القاهرة يعزل راكبا من الجابون بسبب إيجابية تحليل فيروس كورونا

ترشيحاتنا

انتشال شخصين والبحث عن 3 آخرين في انهيار عقار بـ روض الفرج

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

وزير التربية والتعليم: 10 مارس العودة للمدارس.. والحضور اختياري

وزير التربية والتعليم: امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في 28 فبراير

Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد