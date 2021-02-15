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ثقافة

ثقافة الغربية تناقش دور الفن في التأثير على المجتمع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:49 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت د. هالة معروف أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، أن الفن الجيد بجميع أشكاله هو المحتوى الذي يخاطب عقول المشاهدين، وهو الفن الذي يؤثر في وجدانهم، ويعمل على الارتقاء بالوعي العام، ومعالجة المشكلات الاجتماعية، مشيرة الى أن الفن الحقيقي قادر على بناء مجتمع أفضل، له هويته الثابتة، وتقاليده الراسخة.

تابعت خلال حديثها بندوة تثقيفية أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بدار الكتب بطنطا، تحت عنوان "دور الفن في التأثير على المجتمعات" أن هناك من الأعمال الفنية التي تم انتاجها منذ أعوام كثيرة مضت، لكنها لاتزال تعيش داخل وجدان الشعب المصري، واستطردت: "على النقيض خرجت علينا أعمال "لن أقول عليها فنية" لأنها لم تقترب من مناطق الابداع، ولا جودة المحتوى، لكنها أسفرت عن نتائج سلبية كبيرة، كان في مقدمتها افساد الذوق العام".

واستعرضت أستاذ الموسيقى جانبا من الأعمال الفنية، التي استطاعت لمس الوجدان المصري، وتشكيل الرأي العام، وتوحيد الصف، وبخاصة خلال الفترات الزمنية التي شهدت تحديات كبيرة لمصر، ومن بينها، بناء السد العالي، وحرب الاستنزاف، ومعركة السادس من أكتوبر المجيدة.
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