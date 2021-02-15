ثقافة الغربية تناقش دور الفن في التأثير على المجتمع

أكدت د. هالة معروف أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، أن الفن الجيد بجميع أشكاله هو المحتوى الذي يخاطب عقول المشاهدين، وهو الفن الذي يؤثر في وجدانهم، ويعمل على الارتقاء بالوعي العام، ومعالجة المشكلات الاجتماعية، مشيرة الى أن الفن الحقيقي قادر على بناء مجتمع أفضل، له هويته الثابتة، وتقاليده الراسخة.





تابعت خلال حديثها بندوة تثقيفية أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بدار الكتب بطنطا، تحت عنوان "دور الفن في التأثير على المجتمعات" أن هناك من الأعمال الفنية التي تم انتاجها منذ أعوام كثيرة مضت، لكنها لاتزال تعيش داخل وجدان الشعب المصري، واستطردت: "على النقيض خرجت علينا أعمال "لن أقول عليها فنية" لأنها لم تقترب من مناطق الابداع، ولا جودة المحتوى، لكنها أسفرت عن نتائج سلبية كبيرة، كان في مقدمتها افساد الذوق العام".



