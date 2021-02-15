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بين الناس

تعقيم وانضباط وتسهيل الإجراءات بإدارة مرور القناطر لمواجهة كورونا.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
قامت الإدارة العامة لمرور القناطر الخيرية، بقيادة العميد أمجد العريان مدير الإدارةالعامه للمرور بالقليوبيه ، بحملات تعقيم داخل  وحدة مرور القناطر الخيريه لمجابهة فيروس كورونا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص غير "مرتدى" للكمامة داخل الوحدة.

وشهدت وحدة مرور القناطر الخيرية بقيادة الرائد علي النواوي رئيس الوحدة، تعقيما كاملا داخل الوحدة والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الوحدة وضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص غير "مرتدي" للكمامة، مشددا على ضرورة تسهيل أوراق تراخيص كبار السن والمعاقين، وتسهيل كافة احتياجاتهم داخل الوحدة لمنع تواجدهم أوقات كبيرة داخل الوحدة  ، أضافة الى فحص واستخراج الرخص في خلال ساعه ومنع التعامل نهائي مع مافيا المرور بالخارج بدخول جميع المركبات داخل الوحده لحين الترخيص والانتهاء وبذلك لايكون المواطن فريسه مافيا المرور. 

مناشدًا رواد وحدة مرور القناطر الخيرية من خلال " صدى البلد " فى حال تتعرضهم الى اى تعامل سلبى من قبل احد الموظفين او امين شرطى التوجه اليه علي الفور وسيتم التصرف الفورى واتخاذ قرار مع المخالف .

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