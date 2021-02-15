طارق شوقي: جيل كورونا من الطلاب فقد محتوى تعليميا كبيرا العام الماضي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية.





وقال وزير التربية والتعليم : أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في ٢٠١٩-٢٠٢٠ فإن "جيل الكورونا" من الطلاب فقد محتوى تعليمي كبير ، وافتقد التقييم الى الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة والتي اقتطعت ٧ أسابيع من العام الدراسي الماضي.





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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة بذلت جهودًا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعي منذ عام ٢٠١٧ رغم التحديات الكبرى، لافتًا إلى أن عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ إنهيار التعليم المصري وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصري.





وكان قد أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات خلال الساعات الماضية تمثلت في :