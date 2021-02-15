طارق شوقي: جيل كورونا من الطلاب فقد محتوى تعليميا كبيرا العام الماضي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية.
وقال وزير التربية والتعليم : أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في ٢٠١٩-٢٠٢٠ فإن "جيل الكورونا" من الطلاب فقد محتوى تعليمي كبير ، وافتقد التقييم الى الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة والتي اقتطعت ٧ أسابيع من العام الدراسي الماضي.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة بذلت جهودًا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعي منذ عام ٢٠١٧ رغم التحديات الكبرى، لافتًا إلى أن عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ إنهيار التعليم المصري وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصري.
وكان قد أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات خلال الساعات الماضية تمثلت في :
أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:
* عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام.
* امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.
* عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس. "الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".
* من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.
* امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.
* امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.
* امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.
* يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.
* امتحانات أبناؤنا في الخارج والتعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.
* امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
* الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).
* تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.