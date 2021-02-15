خلال 10 أيام.. طارق شوقي: تحديد امتحان الدبلومة الأمريكية وموقف الطلاب.. فيديو

قال طارق شوقى ، إن الدولة حريصة على تقديم الخدمة التعليمية وامتحانات تضمن التفرقة بين المجتهد وغير المجتهد كما هو متوقع دائما.

وأوضح طارق شوقي، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية " مع عمرو أديب ، أنه سيتم تقديم شرح وافى عن الدبلومة الامريكية لأولياء الأمور خلال العشرة أيام القادمة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، و لما سيتم إقراره وما هي الجامعات التي تنطبق عليها والمعلومات الوافية عنهم وعن الذى قام بتسديد المصروفات هل سيكتمل أن سيسترد مصروفاته.





كما تابع طارق شوقى، أنه مهم تحديد طريقة التقييم والامتحان التي أقرته الوزارة أكثر دقة، متابعًا، أن الوزارة تسيطر عليه هو الشرط الأساسي لدخول جامعتنا المصرية ومن يريد دخول الجامعات الأجنبية سيتعرض لامتحاناتهم .