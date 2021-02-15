"مدينة العجائب ورقصة الفئران الأخيرة" بمسارح الشرقية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة العروض المسرحية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ضمن عروض شرائح مسرح الطفل العرض المسرحي "مدينة العجائب" تأليف وإخراج د. محمود كحيلة، أغاني الشاعر أحمد سامي خاطر، ألحان أيمن نجم، العرائس والماسكات فتحي مرزوق، ديكور محمد خلف.





يتحدث العرض عن مجموعة من المغمورين يقومون برحلة مدهشة غير مسبوقة حيث يتجولون داخل جسم الإنسان بكبسولة كما يفعل الدواء، حيث يدخلون من الفم حتى يتم الامتصاص داخل الأمعاء الدقيقة، ويصل الأطفال إلي الدم ويشاهدون الصفائح الدموية وتقاومهم كرات الدم البيضاء التي تدافع عن الجسد ضد أي ميكروب يحاول اختراق الجهاز المناعي، وفي رحلتهم يشاهدون كيف تقاوم كرات الدم فيروس كورونا الذي يهدد العالم، الاستعراضات من تصميم محمد طلب، يستمر العرض حتى 21 فبراير الجاري، على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.





قدم قصر ثقافة فاقوس مسرحية "رقصة الفئران الأخيرة" تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، إخراج هيثم الزغبي، تدور أحداث المسرحية حول أن القوى يفرض سيطرته على الضعيف ويتحكم فيه ويفرض نفوذه، ويستمر العرض حتى 15 فبراير، وجاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من مهندسة الديكور نهاد السيد، الكاتب سعيد حجاج والمخرج شريف صلاح الدين.



