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رياضة

مصطلح مستشفى الأحمر يزعجنى.. رئيس الجهاز الطبي للأهلي يكشف أسباب إصابات اللاعبين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:10 ص
إصابات لاعبي الأهلي
إصابات لاعبي الأهلي
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حسام الحارتي
قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، إن إصابة كريم نيدفيد لاعب الفريق عادية للغاية ونسعي لوصوله لأحمال عالية دون تكرار الإصابة من جديد.

وقال أحمد أبوعبلة في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس :" مصطلح مستشفي الأهلي يزعجني ولاندخر جهدا في التعامل مع الإصابات".

وتابع :" تعاقب المباريات وضغطها سبب كثرة الإصابات بين لاعبي الأهلي واستاد التتش ليس العامل الرئيسي في إصابات اللاعبين كما يعتقد البعض ".

وواصل: طاهر محمد طاهر سيكون جاهزا خلال أسبوع وعلى معلول تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية ومحمد محمود سيعود خلال 3 أسابيع ".
واشار رئيس الجهاز الطبي إلي تواصله مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لتنسيق عملية تدوير اللاعبين 
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