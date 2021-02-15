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محافظات

مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية بجرار زراعي ببني سويف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:26 ص
اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
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محمد عبدالحليم
لقي شاب مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء الأحد، إثر تصادم دراجة بخارية بجرار زراعي، بقرية "مازورة" التابعة لمركز سمسطا، غربي بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم دراجة بخارية بجرار زراعي ، بقرية "مازورة" بدائرة مركز شرطة سمسطا، ونتج عنه وفاة شاب، في العقد الثاني من العمر.
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وبالانتقال تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "حسني جمال حسني" ١٧ سنة، مقيم مركز سمسطا ببني سويف، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وبالعرض على النيابة العامة صّرح مدير نيابة سمسطا بدفن جثة المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.
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