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إيه لازمة الخوف؟.. طارق شوقى عن امتحانات الابتدائية: دى سنوات نقل عادية مفيش فيها مجموع ولا حاجة.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:17 ص
طارق شوقى
طارق شوقى
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داليا أحمد

قال طارق شوقى، إن الطفل بإمكانه عمل أشياء كثير إذا لم يعكس أولياء الأمور خبرتهم للأولاد وأن هذا القرار تم وضعه من قبل خبراء متخصصين.


أوضح طارق شوقى خلال مداختله الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب ،أنه  كان لابد من إيجاد حل للتباعد والحفاظ على سلامة الطلاب وبدل من ضم أسئلة كثيرة لكل مادة ولكن الامتحان سيضم ثلاثة أسئلة فى كل مادة وهذا تخفيف على الطلاب أكثر من الأول.


كما تابع طارق شوقى ، أنه مازال هناك أسبوعين أمامهم لأسئلة بسيطة مباشرة ، وأضاف قائلا: دى سنوات نقل عادية مفيش فيها مجموع ولا حاجة، ياريت الأولاد تقوم بتحضير أولادهم للامتحانات وتعمل على سير العملية على أكمل وجه.


تابع طارق شوقى، أن هناك مساحة زمنية كبيرة  للاستعداد للامتحانات وقدر كاف من التكافؤ بين الطلاب ، ولكن فكرة الحذف والتخفيض يتعارض مع منظومة التعليم وإهدار المناهج بالكامل.

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