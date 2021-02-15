ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نتوخى الحذر.. أشرف عقبة: يمكن لشخص واحد أن يكون مصابا بنقص وزيادة في المناعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:34 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أزمة كورونا فرضت علينا عدة أمور من ضمنها التطوير الدائم ونستفيد دائما من الوضع الحالي، معقبا: يجب علينا أن نلتزم بالإجراءات والإلتزامات خاصة في فترة الدراسة حتى يحصل أولادنا على كل الاستفادة.

وأوضح "العقبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن النظام المناعي يتكون من مجموعة حواجز منها الجلد والميكروبات المفيدة على الجلد، بالإضافة إلى نظام المناعة الفطرية التي تقوم بالهجوم على الفيروس على الفور، وأخيرا المناعة المكتسبة.

واسترسل: "تحديد ما أن كان الشخص يعاني من نقص وضعف في المناعة يتطلب العديد من التشخيصات، منوها إلى أن هناك بعض الأشخاص يعانون من مرض نقص المناعة وأيضا مرض زيادة المناعة.

وأكمل: "يمكن أن يكون الشخص الواحد يعاني من نقص المناعة وأعراض زيادة المناعة، ولهذا يجب أن نأخذ الحذر من تناول فيتامينات ومعادن بشكل خاطئ حتى لا يتسبب له الضرر".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد.. والفرق بينها وبين البهاق

الزنك أبرزها .. مكملات غذائية تقلل خطر الإصابة بكورونا

اكتشف أنواع أمراض المناعة وأعراضها

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

نوع من الخضروات يحمي من أمراض القلب.. تعرف عليه

10 علامات تكشف أن جسمك يعانى من نقص الكالسيوم

ترشيحاتنا

طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

بسمة بوسيل تستعرض هدية تامر حسني لها في عيد الحب.. فيديو

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

الأسيوطي: هدف لافيينا التواجد في الدوري الممتاز خلال 3 سنوات

طارق شوقي: الغياب عن المدارس يتطلب إقرارا رسميا.. فيديو

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب

Advertisements

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

هطول أمطار وصفر مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تفاجئ زوجها بهدية عيد حب صادمة بعد مراقبة حسابه على انستجرام.. فيديو

بالأسود.. أحمد زاهر برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب