نتوخى الحذر.. أشرف عقبة: يمكن لشخص واحد أن يكون مصابا بنقص وزيادة في المناعة

قال أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أزمة كورونا فرضت علينا عدة أمور من ضمنها التطوير الدائم ونستفيد دائما من الوضع الحالي، معقبا: يجب علينا أن نلتزم بالإجراءات والإلتزامات خاصة في فترة الدراسة حتى يحصل أولادنا على كل الاستفادة.



وأوضح "العقبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن النظام المناعي يتكون من مجموعة حواجز منها الجلد والميكروبات المفيدة على الجلد، بالإضافة إلى نظام المناعة الفطرية التي تقوم بالهجوم على الفيروس على الفور، وأخيرا المناعة المكتسبة.



واسترسل: "تحديد ما أن كان الشخص يعاني من نقص وضعف في المناعة يتطلب العديد من التشخيصات، منوها إلى أن هناك بعض الأشخاص يعانون من مرض نقص المناعة وأيضا مرض زيادة المناعة.



وأكمل: "يمكن أن يكون الشخص الواحد يعاني من نقص المناعة وأعراض زيادة المناعة، ولهذا يجب أن نأخذ الحذر من تناول فيتامينات ومعادن بشكل خاطئ حتى لا يتسبب له الضرر".





