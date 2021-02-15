فخ علاج السحر.. ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي والذى يديره طبيب صيدلي وهو من المشهورين إعلاميا ومنتحل صفة طبيب بشري يقوم بخداع المرضى حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك عن طريق خاصيه الفيديو كول ووسائل التواصل الاجتماعي.





وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف قامت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم كل من "إدارة الطب الوقائي مراقبة الأغذية وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية لافتًا إلي أن اللجنة قامت بتشميع وإغلاق المركز المشار إليه.





كما أكد الدكتور عبد الناصر أن الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة تشدد علي شن حملات رقابية على كافة المنشآت الطبية الغير حكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.

ومن جانبها، أشار الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر إلي أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات الذي لها برامج علي القنوات الفضائية والبرامج المعروفه ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصيه الفيديو كول مقابل مبالغ باهظة



