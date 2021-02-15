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محافظات

فخ علاج السحر.. ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:55 ص
ضبط شخص ينتحل صفة
ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي والذى يديره طبيب صيدلي وهو من المشهورين إعلاميا ومنتحل صفة طبيب بشري يقوم بخداع المرضى حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك عن طريق خاصيه الفيديو كول ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف قامت إدارة العلاج الحر  بتشكيل لجنة تضم كل من "إدارة الطب الوقائي مراقبة الأغذية  وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية لافتًا إلي أن اللجنة قامت  بتشميع وإغلاق  المركز المشار إليه. 

كما أكد الدكتور عبد الناصر أن الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة تشدد علي شن حملات رقابية على كافة المنشآت الطبية الغير حكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.
ومن جانبها، أشار الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر  إلي أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات الذي لها برامج علي القنوات الفضائية والبرامج المعروفه  ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصيه الفيديو كول مقابل مبالغ باهظة

وذكر الدكتور بيشوي سامي منسق عام لجنة العلاج الحر  أنه تم ضبط كمية من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز حيث تم تحريزها بمحضر إثبات حالة بمعرفة الاستاذ هيثم غياض ، الدكتورة شيماء الشيخ وأخذ عينات من الاعشاب الموجودة بالمخزن التابع للعيادات عن طريق أ. عمرو ابراهيك ، احمد عبدالله ، الحسيني عبد الفتاح من ادارة الاغذية لتحليلها والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكدا علي غلق المكان بالضبطية القضائية .
فخ علاج السحر.. ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية
فخ علاج السحر.. ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية
فخ علاج السحر.. ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية
فخ علاج السحر.. ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب بالغربية
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