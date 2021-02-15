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تعليم

رئيس جامعة طنطا يترأس مناقشة رسالة ماجستير في "الهندسة المعمارية"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:27 ص
صدى البلد
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احمد علي
ترأس الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا، اليوم، لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير فى الهندسة المعمارية، والمقدمة من الباحث أشرف محمد فتحى طايل، بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، جامعة طنطا، بعنوان: تأثير الإحتياجات الإنسانية على تصميم الفراغات العمرانية (دراسة المجتمعات التعليمية الجامعية).

ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمود أحمد ذكى، أستاذ العمارة والتصميم المعمارى، ورئيس جامعة طنطا "مشرفًا ورئيسًا "، والدكتوره ولاء أحمد نور، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى، ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، جامعة طنطا "مناقشًا داخليًا "، والدكتور أحمد منير سليمان، أستاذ العمارة والإسكان وتخطيط المدن، بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية "مناقشا خارجيًا "، والدكتوره إنجى حسن سعيد، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية،بكلية الهندسة، جامعة طنطا "مشرفا".

وفي نهاية المناقشة منحت لجنة المناقشة والتحكيم درجة الماجستير للباحث وتمنوا له التوفيق، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين، القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور أحمد نصر، وكيل كلية الهندسة  للدراسات العليا والبحوث.
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