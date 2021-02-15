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50 مليار جنيه.. أجندة زمنية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:49 ص
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل
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إبراهيم القادري
قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المخطط الزمني للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع محافظات الجمهورية تبدأ في سنة 2022-2023 مؤكدا نحاول ضغط الجدول بقدر الإمكان.

وأضاف حسام صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، اننا ننظر الى المحافظات الأكثر جاهزية والتي يمكن أن نتحرك إليها لتطبيق المنظومة بها وهذا لضغط الجدول الزمني لتعميم عمل المنظومة.

وأوضح حسام صادق، عدد محافظات المرحلة الثانية 4 محافظات بتكلفة تقديرية 50 مليار جنية مؤكدا ان هناك العديد من التحديات ومنها المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
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