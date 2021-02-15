إنهاء أعمال تطوير 5 مدرجات بـ"آداب طنطا".. الخميس المقبل

كشف الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن قرب إنهاء أعمال تطوير وتجديد 5 مدرجات بكلية الآداب بالجامعة، الخميس المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدرجات الكلية والتى تشمل 10 مدرجات.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكلية الآداب، اليوم، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندسة عزيزه محمد رضوان بالإدارة الهندسية بالجامعة ومشرفة عملية التطوير بالكلية.





وجه رئيس جامعة طنطا بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى المواعيد المحددة بكل دقة طبقًا للمقاييس والمعايير الهندسية المتعارف عليها.



