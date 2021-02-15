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تعليم

إنهاء أعمال تطوير 5 مدرجات بـ"آداب طنطا".. الخميس المقبل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:04 ص
صدى البلد
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احمد علي
كشف الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن قرب إنهاء أعمال تطوير وتجديد 5 مدرجات بكلية الآداب بالجامعة، الخميس المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدرجات الكلية والتى تشمل 10 مدرجات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكلية الآداب، اليوم، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندسة عزيزه محمد رضوان بالإدارة الهندسية بالجامعة ومشرفة عملية التطوير بالكلية.

وجه رئيس جامعة طنطا بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى المواعيد المحددة بكل دقة طبقًا للمقاييس والمعايير الهندسية المتعارف عليها.

أوضح الدكتور ممدوح المصري، أن هناك خطة لتطوير مدرجات الكلية، حيث تشمل المرحلة الأولى منها 10 مدرجات وعدد 1 قاعة دراسية تشمل كافة وسائل التعليم الحديثة ومزودة بأحدث منظومة للصوتيات، إلى جانب تركيب مكيفات ورخام جرانيت للأرضيات والحوائط بجميع المدرجات المدركة بخطة التطوير، وذلك لخلق بيئة ومناخ ملائم للدراسة لجميع الطلاب بالكلية.
إنهاء أعمال تطوير 5 مدرجات بـ"آداب طنطا".. الخميس المقبل
إنهاء أعمال تطوير 5 مدرجات بـ"آداب طنطا".. الخميس المقبل
إنهاء أعمال تطوير 5 مدرجات بـ"آداب طنطا".. الخميس المقبل
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