امرأة تفاجئ زوجها بهدية عيد حب صادمة بعد مراقبة حسابه على انستجرام.. فيديو





وبالنسبة إلى جلوريا كانت تلك اللمسة الإضافية الخاصة صادمة وفكاهية في نفس الوقت، عندما أعطت زوجها هدية مفاجئة بمناسبة عيد الحب.





جمعت جلوريا عددا من صور النساء التي سجل زوجها إعجابه بهن على تطبيق إنستجرام، وصممتها في إطار مع بعضها وهو ما وقع عليه كالصاعقة.





وأضافت الزوجة الصور بعناية على إطار خشبي صغيرة، وعرضت كل واحدة قبل تغليفها جميعًا في صندوق أحمر.





وشاركت مقطع فيديو لكل ما فعلته على TikTok، وعلقت عليه: "ما هديتك لزوجك في عيد الحب؟".





وأضافت جلوريا: "قدمت لزوجي هذا الصندوق الصغير اللطيف وملأته بصور جميع الفتيات اللواتي يعجبهن على Instagram.. أتمنى أن يحبه!".





انتشر المقطع على نطاق واسع عبر تطبيق الفيديوهات حيث سخر الكثيرون منه بينما اختلف الآخرون مع طريقة جلوريا وعدم غيرتها.





وأبدى آخرون إعجابهم أيضًا قائلين: "أفضل هدية على الإطلاق، يرجى نشر رد فعله" وقال أحد المستخدمين ساخرًا: "حسنًا ، لقد أحب الصور... متأكد من أنه سيحب الهدية". إنها هدية لا تنسى.

يتطلع الكثيرون، إلى إضافة تلك اللمسة الشخصية إلى هداياهم في عيد الحب، ولأن العديد من الرجال يظنون جهلا بأن نسائهم لا يمكنهم معرفة ما يفعلونه في الخفاء فقد فاجئت امرأة زوجها بهدية لم يكن يتوقعها.