تنسيقية شباب الأحزاب عن مبادرة حياة كريمة: إنجاز وإعجاز حقيقي لمصر

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه منذ 10 سنوات كنا نتحدث أن حلم أهالينا في القرى هو وجود شبكة صرف صحي أو تنظيف الترع، ولكن اليوم نحن نتحدث عن تطوير شامل لقرى الريف.



واسترسل "درويش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": مبادرة حياة كريمة من المبادرات النادرة، التي نشعر من خلالها بمدى صدق القيادة السياسية في إحداث تغيير حقيقي لمستوى شريحة كبيرة من الشعب، منوها إلى أن هذه المبادرة ستخدم ما لايق عن 50 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز الـ 200 مليار جنيه.



وأكمل: مبادرة حياة كريمة وتطوير قرى الريف يعدان من المستحيلات التي يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، ولكن اليوم الحكومة تتوعد بأن تنتهي من هذه المبادرة خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.



وتابع: مبادرة حياة كريمة تعد إنجاز وطني حقيقي يحدث على أرض الواقع، معقبا: اليوم نسمع عن مبادرات تحدث لأول مرة منذ العديد من السنوات.



وأشار إلى أن 70 أو80 % من الشعب المصري يقيموا في الدلتا والصعيد، لهذا هذه المبادرة ستكون نقلة تاريخية.





