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رياضة

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:04 ص
مروان محسن
مروان محسن
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عمرو ابوبكر
كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.

وقال سعيد خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن مروان محسن لا يتعاطى المنشطات نهائيًا، وما لقطته أحد كاميرات مباراة سابقة كان "جل مصرح به" يتناوله جميع اللاعبين حول العالم. 

وكانت رصدت كاميرا أحد المباريات التي خاضها الأهلي سابقًا، مروان محسن مهاجم النادي الأهلي وهو يتناول المادة التي وصفها أخصائي تغذية الأهلي، وانهالت السوشيال ميديا على اللاعب بالتعليقات واتهامه بتناول المنشطات.

وأشار أخصائي تغذية الأهلي إلى أن لاعبي النادي الأهلي يملكون لياقة بدنية قوية جدًا، وليس محمد مجدي قفشة فقط هو من لديه عضلات البطن، ولكن يوجد مجموعة رائعة تملك بنية وقوة بدنيه لا مثيل لها في الدوري المصري.
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استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

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