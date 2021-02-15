رمى بوكيه الورد ونط وراه.. طبيب ينتحر في عيد الحب غرقا بالنيل

كشفت مباحث الدقهلية لغز انتحار طبيب شاب بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا عقب إلقائه بوكيه ورد فى المياه ثم قفز وراءه حيث تبين أنه يعانى من إضطراب نفسي مما دفعه يعيش قصة حب وهمية فى خياله مع فتاة من بنات أفكاره واعتقد خيانتها فى عيد الحب فقرر الانتحار . أعلىنفسيالانتحار





وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام شاب بإلقاء نفسه فى مياه النيل من اعلى كوبرى طلخا عقب قيامه بإلقاء بوكيه ورد كان بحوزته فى المياه وألقاء نفسه فى المياه وراءه.





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة تمكنت قوات انتشال جثة الشاب وبالفحص تبين أن الشخص يدعى احمد. م. ر 30 عاما، طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، ومقيم قرية التمد الحجر، التابعة لمركز السنبلاوين.





وأكد شهود عيان أن الشاب وقف على كوبرى طلخا وكان بيده بوكيه ورد وظل يبكى فترة قصيرة ثم ألقى بوكيه الورد فى المياه وصعد على حديد الكوبرى وألقى بنفسه دون أن يقول كلمة واحدة وحاول عدد من الشباب انقاذه لكن التيار سحبه وغرق.





كما تم العثور على هاتفه المحمول وتم الإتصال بأسرته واستدعاء اشقائه وبالفحص تبين أنه يعانى من إضطراب نفسى وجدانى وتنتابه حالات تهيئات وقضى فترات متقطعه بمستشفى الصحة النفسية، وأشاروا إلى تركه المنزل منذ شهرين وانتقل للإقامة بالمستشفى بعدما ظل يردد أنه ارتبط بعلاقة عاطفية بإحدى الفتيات وتبين أنها من نسج خياله .





وبسؤال طبيبه المعالج أكد أن الشاب يعانى من إضطراب نفسى وجدانى ثنائى القضب وتنتابه نوبات هوس واكتئاب وأنه يهيئ لنفسه علاقه عاطفية مع إحدى الفتيات من بنات أفكاره وظل يردد أحاديث ومواقف بينهما من نسج خياله وتهيؤاته ورجح أنه حضر للمنصورة للقاء حبيبته الوهمية وعندما لما يجدها صور له خياله خيانتها له فأقدم على الانتحار مؤكدا اصابة مريض الإضراب النفسى الوجدانى ثنائى القطب بنوبات إكتئاب حادة قد تدفع للانتحار.



