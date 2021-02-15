للعائلات المقيمة في السعودية.. تويوتا لاند كروزر الأفضل لكم

تبحث دائما العائلات في المملكة العربية السعودية، عن سيارات كبيرة الحجم لتلبي احتياجات العائلة، ومتطلبات الأطفال وأمتعتهم وتعتبر من أفضل وأشهر السيارات في دول الخليج هي تويوتا لاند كروزر ، فتلك السيارة لها تاريخ طويل مع العائلات في السعودية خاصة عند الخروج إلى التخييم والتنقل في المناطق الوعرة والمنحنيات.
مواصفات تويوتا لاندكروزر 2021
تصنف سيارة لاند كروزر 2021 في فئة السيارات الدفع الرباعي الفاخرة ، فهي تتمتع بمحرك قوي ، وتقييم ثقة جيد ولكن صف المقاعد الثالث ضيق إلى حد ما.
وتعتبر السيارة سيارة عائلية بامتياز ، فهي تستمد قوتها بمحرك V، قوي وقيادة سلسة على الطرق الوعرة وسمعة طيبة من حيث المقاعد للصف الأول والثاني وهناك الكثير من ميزات الراحة والسلامة القياسية ، توفر لاند كروزر أيضا قدرة سحب كبيرة ومساحة تحميل كبيرة .
السيارة تتمتع بقدرة سحب كبيرة ، ومساحة تحميل كبيرة ، ولكن من ناحية أخرى فإن الصف الثالث من لاندكروزر ضيق حيث انه مناسب للأطفال ،وتتميز السيارة بنظام معلومات ترفيهية كثيرة .
السيارة بها شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات ونظام ملاحة وبلوتوث ومنفذ USB وراديو HD وراديو ستالايت و 14 مكبر صوت ولوحة شحن للهواتف،ويقدر سعر السيارة في السوق السعودي 188 ألف ريال سعودي .
مواصفات تويوتا لاندكروزر 2021
تصنف سيارة لاند كروزر 2021 في فئة السيارات الدفع الرباعي الفاخرة ، فهي تتمتع بمحرك قوي ، وتقييم ثقة جيد ولكن صف المقاعد الثالث ضيق إلى حد ما.
وتعتبر السيارة سيارة عائلية بامتياز ، فهي تستمد قوتها بمحرك V، قوي وقيادة سلسة على الطرق الوعرة وسمعة طيبة من حيث المقاعد للصف الأول والثاني وهناك الكثير من ميزات الراحة والسلامة القياسية ، توفر لاند كروزر أيضا قدرة سحب كبيرة ومساحة تحميل كبيرة .
السيارة تتمتع بقدرة سحب كبيرة ، ومساحة تحميل كبيرة ، ولكن من ناحية أخرى فإن الصف الثالث من لاندكروزر ضيق حيث انه مناسب للأطفال ،وتتميز السيارة بنظام معلومات ترفيهية كثيرة .
السيارة بها شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات ونظام ملاحة وبلوتوث ومنفذ USB وراديو HD وراديو ستالايت و 14 مكبر صوت ولوحة شحن للهواتف،ويقدر سعر السيارة في السوق السعودي 188 ألف ريال سعودي .