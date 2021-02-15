فوز جلال شلبي بمنصب نقيب المحامين لنيابات ومحاكم غرب طنطا

أعلنت اللجنه العامة أعلنت اللجنه العامة المشرفة علي انتخابات المحامين لنيابات ومحاكم غرب طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل عن فوز المحامي جلال شلبي بمقعد النقيب وبمقاعد العضوية كل من: (مصطفى الشاعر عن مقعد اول طنطا ومحمد خليل عن مقعد ثان طنطا وحمادة شلبي عن مقعد مركز طنطا ومحمد عامر عن مقعد كفر الزيات وعلي بليكع عن مقعد بسيون واحمد سعيد عن مقعد السنطة وباسم حشاد عن مقعد الشباب ونادر داوود عن مقعد اول طنطا تصعيد).





وكانت انتخابات فرع مجلس النقابة للمحامين عن مقاعد غرب طنطا، وذلك وسط إقبال أقل من المتوسط من قبل المحامين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، المؤجلة من 8 فبراير الماضي طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى.





وكان مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، وكيل مجلس نقابة المحامين، أعلن تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، التي كان مقررا عقدها الاثنين 8 فبراير الماضى ، ضمن نقابات المرحلة الثانية، إلى موعدها اليوم الأحد، وذاك لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في طنطا، بإلغاء القرار المطعون عليه؛ وإجراء انتخابات نقابة محامين غرب طنطا في استراحات المحامين والنقابة، بدلا من سرادق وخيم خارج المحكمة.



