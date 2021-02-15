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توك شو

يبحث عن المساعدة.. حفيد الشيخ يكشف عن أعمال خاصة لم تكتشف بعد للنقشبندي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:11 ص
الشيخ سيد النقشبندي
الشيخ سيد النقشبندي
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إسراء صبري
كشف بلال النقشبندي، حفيد الشيخ سيد النقشبندي، عن وجود الكثير من الأعمال الخاصة بالشيخ النقشبندي، التي لم تظهر وتخرج للنور، معقبا: بعد وفاة الشيخ النقشبندي وجدنا الكثير من الأعمال له بالخارج في سوريا والعراق.

واسترسل "النقشبندي" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، : استطعنا ان نحصل على العديد من الإبتهالات التي لم تنتشر من قبل للشيخ النقشبندي، معقبا: نمتلك هذه الإبتهالات وندرس كيفية عرضها وإذاعتها، منوها إلى أنه حتى الآن لم يتواصل معه أحد.

وفيما يخص قصيدة "مولاي"، أوضح أن سبب القصيدة هو حب الرئيس الراحل أنور السادات، وعليه قام أنور السادات بدعوة الشيخ النقشبندي في حضور بليغ حمدي، معقبا: الرئيس طلب أن يقدم كلا منهما شيء مع بعضهما البعض، وعليه قاموا الاثنين بأداء قصيدة مولاي.
 
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